Xbox logró un trimestre financiero histórico gracias a la ayuda de Bethesda

El día de ayer Microsoft compartió información relacionada con el tercer cuarto del año fiscal. Durante este reporte, se reveló que la división de Xbox tuvo su mejor tercer trimestre en la historia, algo que se le atribuye al constante éxito del Series X|S, así como a la adquisición de ZeniMax Media, compañía matriz de Bethesda, tres semanas antes de finalizar este periodo.

En su reporte, Microsoft reveló que sus ingresos por juegos aumentaron un 50% año tras año, pasando de $2.35 mil millones de dólares en este mismo tiempo durante 2020 a $3.53 mil millones en 2021. Es importante mencionar que este periodo es usualmente muy calmado, así que conseguir ingresos tan altos es un logro impresionante.

Los ingresos por contenido y servicios de Xbox, los cuales toman en cuenta elementos como el software, Game Pass y básicamente todo lo que no sea hardware, aumentaron un 34%, o $739 millones de dólares. Ya que la compra de ZeniMax se concretó tres semanas antes del cierre de cuarto, los ingresos de la compañía durante este periodo del trimestre se agruparon en todo lo relacionado con Xbox.

Lamentablemente, ya que ZeniMax no era una empresa que cotizaba en bolsa antes, sus ingresos trimestrales y anuales son un misterio, así que no hay una forma de ver el impacto que tuvo esta adquisición. Sin embargo, no sería descabellado pensar que parte de los $3.53 mil millones se lograron gracias a estudios como Bethesda.

En temas relacionados, los ingresos por consolas aumentaron 232% en Xbox. De igual forma, ya hay más de 140 millones de usuarios activos en Minecraft.

Vía: The Verge