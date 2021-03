The Falcon and The Winter Soldier explicará qué pasó con Capitán América tras Endgame

The Falcon and The Winter Soldier finalmente llegará a Disney+ este viernes y los fans ya están más que listos para su estreno. Esta nueva serie de Marvel no solo tendrá increíbles escenas de acción, sino que también responderá una de las más grandes preguntas que nos dejó Avengers: Endgame.

Tras vencer a Thanos, Capitán América regresó en el tiempo para devolver cada Gema del Infinito a su respectivo periodo de tiempo, y en el proceso, aprovechó para vivir la vida que tanto deseaba junto a Peggy Carter. Como tal, nunca vimos su muerte en la pantalla grande, pero de acuerdo con Kevin Feige, The Falcon and The Winter Soldier nos explicará qué pasó con Steve Rogers después.

El director de Marvel Studios no dio más detalles al respecto, pero aseguró que los fans estarán satisfechos con la respuesta sobre el destino de Rogers. Por supuesto, este no será el tema central de la serie, ya que estos dos héroes también tendrán sus propios problemas por resolver, pero sin duda será interesante conocer la respuesta.

Fuente: Empire