Nintendo promete que Skyward Sword HD tendrá mejores controles de movimiento en Switch

The Legend of Zelda: Skyward Sword debutó originalmente para el Nintendo Wii por allá del 2011, y se convirtió en uno de los juegos más polémicos de la franquicia debido a sus controles de movimiento. Para su relanzamiento en el Switch, la Gran N promete que este apartado será mucho mejor gracias a la nueva tecnología de los Joy-Con.

Unleash your sword with the right Joy-Con and raise your shield with the left Joy-Con! In The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD the original controls have been recreated on #NintendoSwitch, and are smoother and more intuitive than the original version. pic.twitter.com/ouC5CajoSN

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 15, 2021