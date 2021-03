Star Wars: Clone Wars y otras olvidadas películas de la saga llegarán a Disney+

Si eres suscriptor de Disney+ te alegrará saber que a partir del siguiente mes podrás disfrutar de más series y películas de Star Wars. La plataforma de streaming anunció que la caricatura de Star Wars: Clone Wars, y otros olvidados largometrajes, formarán parte del servicio a partir de abril.

Star Wars: Clone Wars, que no debemos confundir con la serie animada del mismo nombre, está compuesta por tres temporadas. Originalmente, la serie llegó a Cartoon Network y buscaba explorar los acontecimientos que sucedieron entre Star Wars II y III. En 2008 el proyecto fue reiniciado con una serie animada en 3D, que recibió una nueva temporada el año pasado.

Adicionalmente, se estarán estrenando unas cuantas películas cuya existencia es desconocida para muchos. Caravan of Courage: An Ewok Adventure y Ewoks: The Battle for Endor fueron dos filmes que se estrenaron en los años 80 y tal y como su nombre lo indica, están enfocadas en los Ewoks.

Por último, pero no menos importante, tenemos The Story of the Faithful Wookie, un corto animado de 1978 que se estrenó junto al Especial de Navidad de Star Wars. Los fans más apasionados de la saga sabrán que fue aquí donde vimos por primera vez a Boba Fett.

Como te decía al principio de la nota, todos estos proyectos llegarán a Disney+ durante abril, pero todavía no hay fecha concreta para la llegada de cada uno de ellos.

Via: Polygon