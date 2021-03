¿Te acuerdas de Noobmaster69? Pues Marvel finalmente reveló su identidad

Durante la película de Avengers: Endgame, cuando los Vengadores van a visitar a Thor en Nuevo Asgard, podemos ver al Dios del Trueno discutiendo por internet con un jugador de Fortnite llamado Noobmaster69. Ahora, Marvel finalmente reveló su identidad y es alguien que ya habíamos visto antes en un filme del MCU.

El día de ayer, Marvel compartió un nuevo comercial que realizaron en colaboración con Xbox para promocionar la serie de The Falcon and The Winter Soldier, que llegará este viernes a Disney+. Al final del comercial, se confirma la verdadera identidad de Noobmaster69.

¿Te resulta familiar? Este personaje, interpretado por el comediante D.C. Pierson, salió antes en la película de Capitán América: El Soldado del Invierno como un vendedor de Apple. Años después se ha convertido en un vendedor de videojuegos que en Fortnite se hace llamar Noobmaster69.

The Falcon and The Winter Soldier se estrena este viernes, 19 de marzo, exclusivamente en Disney+.

Fuente: YouTube