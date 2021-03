Skyward Sword HD tendrá un esquema de controles específico para jugar de forma portátil

The Legend of Zelda: Skyward Sword se creó para aprovechar los controles de movimiento que ofrecía el Nintendo Wii. Como resultado, los jugadores reportaron muchísimos problemas al momento de controlar a Link, sobretodo en situaciones de combate y áreas que requerían de mucha precisión.

Por suerte, la versión HD del juego estará llegando al Switch este año y promete mejorar este apartado significativamente. Los usuarios ahora podrán utilizar un esquema de controles más tradicional, es decir, con los análogos y botones. Sin embargo, aquellos que prefieren jugar de manera portátil, o quienes tienen el Switch Lite, podrán disfrutar de un esquema de controles específicos.

Try out the newly added button-only control scheme in The Legend of #Zelda: #SkywardSwordHD! Sword motions can be made by tilting the right control stick. It’s perfect for playing in handheld mode, or on #NintendoSwitchLite. pic.twitter.com/K8jhk8zPJS

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 1, 2021