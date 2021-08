The Bad Batch revela cómo regreso Palpatine

Uno de los aspectos más criticados de The Rise of Skywalker fue la falta de una explicación clara para el regreso de Palpatine. Es así que el universo de Star Wars se ha encargado de ofrecer una respuesta a este dilema por medio de series, videojuegos, cómics y libros. De esta forma, el último episodio de la primera temporada de The Bad Batch proporciona una pieza fundamental a este dilema.

Spoilers del final de The Bad Batch a continuación.

En el último episodio de esta serie animada, vemos como la fábrica de clones en Kamino fue destruida. Sin embargo, antes de que este lugar fuera hundido para siempre, el imperio logró capturar a Nala Se, una de las principales científicas en el proyecto de clonación.

Si bien la serie no revela qué sucederá exactamente con este personaje, varios fans han señalado que este personaje podría ser fundamental para los planes del Emperador para ser inmortal. Como lo vimos en el Episodio IX, Palpatine regresó a la vida por medio de un clon, y en su base podemos ver varios experimentos que demuestran la intención de revivir a este personaje de diferentes formas.

Tanto la segunda temporada de The Mandalorian y juegos como Star Wars Battlefront II han tratado de ofrecer pistas sobre la resurrección de Palpatine. De esta forma, The Bad Batch ha ofrecido una pieza fundamental para este punto narrativo. Si bien aún se desconoce exactamente cómo es que funciona este proceso, es probable que futuras series nos ofrezcan una explicación más clara.

En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la segunda temporada de The Bad Batch. De igual forma, Mark Hamill confirma haber tenido cameos secretos en las películas de Star Wars desde 2015.

Vía: Comicbook