Aunque la última trilogía de Star Wars dividió bastante a la comunidad, la franquicia se ha logrado recuperar un poco gracias a las recientes producciones como The Mandalorian y The Bad Batch. En particular, Mark Hamill mencionó que ya no tenía intenciones de regresar a la saga en un futuro, sin embargo, ¿sabías que el actor estuvo presente en todas las cintas de la saga desde 2015?

Hace unas cuantas horas, Hamill publicó en Twitter lo siguiente:

“¿Sabías qué…? ¿Tuve múltiples cameos secretos de voz en todas las películas de Star Wars desde 2015?* *(Secuelas, Solo, Rogue One)”

Did you know…

I voiced multiple secret voice-cameos in every #StarWars movie released since 2015?* *(Sequels, Solo, Rogue One) https://t.co/Yst0TVkpbv — Mark Hamill (@HamillHimself) July 21, 2021

Esta revelación provocó que los fans descubrieran a todos los personajes secretos a los que Hamill les ha prestado su voz, aunque seguramente basta con ver los créditos de cada película para averiguarlo. Aparentemente, Hamill no lo hizo por el dinero, sino por su amor hacia la franquicia y porque le encantan los easter eggs.

Via: IGN