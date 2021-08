The Bad Batch tendrá una segunda temporada

The Bad Batch, la serie animada de Star Wars para Disney+, la cual sigue las aventuras de una serie de clones tras los eventos de Revenge of the Sith, llegará a su fin el día de mañana con un especial de dos episodios. Bueno, en realidad este no será el final de estos personajes. De manera inesperada, se confirmó que habrá una segunda temporada de The Bad Batch.

Este es un movimiento algo extraño. Considerando que producciones como The Book of Boba Fett, Captain America 4 y la segunda temporada de LOKI fueron anunciados hasta que se estrenó el último episodio de sus respectivas series, es algo inusual que Disney decidiera adelantar esta revelación un día antes del final de la primera parte de The Bad Batch.

Star Wars: @TheBadBatch will return for a second season in 2022. Prepare for the two part finale of season one starting tomorrow, only on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TOs5Lh34bT — Star Wars (@starwars) August 5, 2021

Sin embargo, esto no deja de ser un gran anuncio que seguramente emocionará a más de un fan de Star Wars. The Bad Batch no es la única producción que se ha encargado de explorar los eventos entre el Episodio III y IV, pero sí es una de las que más ha gozado un reconocimiento por parte del público. Esperemos tener más información sobre esta segunda temporada una vez que los últimos dos episodios de la primera temporada de la serie animada se estrenen en Disney+ el día de mañana.

En temas relacionados, parece que EA ha confirmado la existencia de la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order.

Vía: Disney