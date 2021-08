Fans recrean Wind Waker usando Unreal Engine

Hay rumores de que Nintendo está planeando lanzar The Legend of Zelda: Wind Waker para el Nintendo Switch, pero no sería un remake, sino otra versión remasterizada parecida a la que salió para el Wii U. Aunque no estaría mal, lo cierto es que la gran mayoría preferiría que este título se reconstruyera desde cero con nueva tecnología, y gracias a un fan ya sabemos cómo se vería en Unreal Engine.

Vitor Maccari, artista brasileño, compartió un video en el cual podemos ver cómo sería Wind Waker si hubiera utilizado Unreal Engine. Sobra decirlo, pero el resultado ciertamente es impresionante y nos deja con ganas de ver este proyecto hecho realidad por parte de la Gran N.

El breve video nos muestra a Link navegando por el mar junto con su bote parlante, The King of Red Lions. Aprovecha la estética caricaturesca del juego original y la convierte en algo que nos encantaría ver algún día en el Switch. Esperemos que Nintendo haya tomado nota, porque el material en cuestión quedó genial.

Via: Vitor Maccari