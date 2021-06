Remasters de Wind Waker y Twilight Princess serían anunciados tras el lanzamiento de Skyward Sword HD

A principios de este año, empezó a circular el rumor de que The Legend of Zelda: Wind Waker y Twilight Princess serían remasterizados para Nintendo Switch. Como consecuencia, los fans estuvieron esperando el anuncio durante el Nintendo Direct con motivo de E3 2021, algo que evidentemente no sucedió. Sin embargo, todavía no debemos perder la esperanza, pues aseguran que ambos remasters sí están en camino.

De acuerdo con Andy Robinson, reportero para VGC, Nintendo está esperando a que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD salga a la venta el próximo 16 de julio para anunciar los dos juegos previamente mencionados. Aparentemente, la Gran N no quiere afectar las ventas de Skyward Sword, así que prefieren esperar un poco más para dar el anuncio.

“Sería raro que anunciaran más remasters cuando Skyward Sword HD ni siquiera ha salido” Es correcto.”

Correct. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) June 15, 2021

Robinson fue la misma persona que confirmó la existencia de estos remasters en febrero de este año, y desde entonces, parece no haberse retractado sobre sus declaraciones.

Via: Andy Robinson