Rumor: Twilight Princess y Wind Waker HD llegarían a Nintendo Switch este año

En 2021 se celebra el 35 aniversario de The Legend of Zelda, y durante el pasado Nintendo Direct tuvimos nuestro primer vistazo a un festejo para la serie. En la presentación se confirmó DLC para Hyrule Warriors: Age of Calamity, unos Joy-Con edición especial y, después de varios rumores, Skyward Sword HD. Sin embargo, un insider de la industria ha mencionado que esto es solo el principio.

Desde hace tiempo circula un rumor de una colección similar a la Super Mario 3D All-Stars, pero conformada por versiones HD de Skyward Sword, Twilight Princess y The Wind Waker. De esta forma, Andy Robinson, periodista de VGC y productor de Yooka-Laylee, ha mencionado que los otros dos títulos de esta supuesta recopilación también llegarán a Nintendo Switch este año.

For those disappointed with the Skyward Sword remaster, Wind Waker and Twilight Princess are 100% coming this year. So that's at least one good 3D Zelda. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) February 18, 2021

Sin embargo, por el momento se desconoce si esto será en forma de una colección o si Twilight Princess y The Wind Waker llegarán de forma separada, similar a Skyward Sword HD. Por el momento esto es solo un rumor y no hay una confirmación oficial por parte de Nintendo. Considerado el aniversario de The Legend of Zelda, es muy probable que este año se lleve a cabo un Direct especial, similar al de Mario en 2020, en donde se revelen los planes para el festejo de la serie. Solo es cuestión de esperar.

En temas relacionados, este video nos muestra una comparativa entre Skyward Sword en su versión de HD de Switch y su lanzamiento original de Wii. De igual forma, aquí puedes checar los anuncios del último Nintendo Direct.

Vía: Andy Robinson