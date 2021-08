¿Qué tienen en común Shrek y God of War? A simple vista parecería que nada, pero los fans ya lograron encontrar un par de similitudes entre ambas obras, las cuales fueron vistas por Cory Barlog, director de la más reciente aventura de Kratos para PlayStation 4, y así fueron sus reacciones.

“Les pregunte si podía hacer un remake de Shrek como un violento drama nórdico. Me dijeron, ‘no’ NIÑO, les di una lección.”

I asked if I could remake Shrek as a violent norse myth drama. They said, “no” BOY, I showed them.🤣 https://t.co/Zi46apNozY — cory balrog 🖖 (@corybarlog) August 4, 2021

Ciertamente existen un par de coincidencias entre Shrek y God of War, pero queremos creer que fueron simples coincidencias. Tal vez en la secuela podamos tener unas cuantas referencias, aunque no sueñes con ello. Desafortunadamente, tendremos que esperar hasta algún punto no especificado de 2022 para conocer qué sigue para Kratos y Atreus.

