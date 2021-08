Tráiler de Tom Holland en The Amazing Spider-Man

Con reportes de una versión live action del Spider-Verse en No Way Home, mucha gente desea ver a Tom Holland interactuar con los otros dos actores que se han encargado de interpretar a Spider-Man en carne y hueso. Aunque por el momento no hay algo confirmado, un fan se ha dado a la tarea de llevar a la interpretación del MCU de este personaje, al mundo de The Amazing Spider-Man, pero no de la manera que esperas, ya que la controversial tecnología de deep fake juega un papel en este trabajo.

Recientemente, el usuario Stryder HD en YouTube, compartió un tráiler de The Amazing Spider-Man, en donde la única diferencia es la cara de Tom Holland sobre el cuerpo de Andrew Garfield. Si bien hay gente que puede encontrar este uso algo moralmente incorrecto, esto nos da una mirada interesante a una dimensión alternativa, algo que bien podría suceder en el MCU.

Aunque por el momento no hay algo confirmado sobre la trama de Spider-Man: No Way Home, cinta que se estrenará el próximo mes de diciembre, reportes han señalado que la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield es inminente, especialmente considerando que el multiverso ha llegado oficialmente al MCU.

Vía: Stryder HD