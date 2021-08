MLB The Show 21 en Xbox terminó beneficiando a Sony

Tras ser exclusivo de PlayStation por años, MLB The Show 21 finalmente dio al brinco a Xbox. Aunque esta decisión no tuvo nada qué ver con Sony, al final terminó beneficiando a la compañía nipona puesto que el título de béisbol superó sus expectativas de ventas, además de registrar importantes ganancias gracias a su DLC.

Sony recientemente compartió un reporte financiero en el cual hablan sobre las ganancias de juegos como Ratchet & Clank: Rift Apart y MLB The Show 21. En el caso de esto último, se informa que su contenido descargable ayudó bastante a su crecimiento durante el primer cuatrimestre del año, además de claro, las propias ventas del juego.

Sony says that Ratchet & Clank and MLB The Show 21 exceeded their internal expectations

Add on sales for MLB The Show 21 contributed to increase in profit

While this quarter could not match last year due to the pandemic boost, spend & engagement is up from the same 2019 quarter pic.twitter.com/XosKypPZQT

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 4, 2021