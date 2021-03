Surge video de 1980 donde Steve Jobs explica por qué Apple se llama Apple

Apple es una de las compañías tecnológicas más importantes actualmente, y con una trayectoria de más de 40 años, es seguro que esta empresa continuará posicionándose como una de las más populares en el mundo. Ahora, recientemente, Jon Erlichman, periodista en el ámbito tecnológico, compartió un video de 1980, en donde Steve Jobs, co-fundador y ex-CEO de la compañía, reveló cómo es que se le ocurrió el nombre de Apple.

De acuerdo con Jobs el nombre de Apple se originó por dos simples cuestiones. La primera: al programador le gustaban mucho las manzanas. La segunda: Apple se encontraba arriba de Atari en el directorio. Esto fue lo que comentó:

Steve Jobs in 1980 on why Apple was named Apple:

“Partly because I like apples and because it’s ahead of Atari in the phone book…I used to work at Atari.”pic.twitter.com/jEp4oyXRNO

— Jon Erlichman (@JonErlichman) March 3, 2021