The Lion King de 1994 es considerada no solo una de las mejores películas de Disney, sino una de las mejores cintas animadas de todos los tiempos. Como ocurre en cualquier producción, hay una serie de escenas que tuvieron que ser eliminadas por tiempo u otros detalles. En este caso, resalta que la compañía del ratón descarta una secuencia bastante perturbadora, pero que aclara múltiples elementos de la historia.

El Blu-ray de The Lion King: The Walt Disney Signature Collection incluye una serie de escenas eliminadas que no fueron animadas, pero cuentan con la voz original de los actores acompañados de un par de storyboards. Aquí destaca una escena en donde Scar intenta hacer que Nala sea su reina, pero la leona lo rechaza.

Después del destierro de Simba, Scar asume el rol del rey, pero el pueblo no lo quiere. Aquí vemos como Zazu le indica que su hermano era querido por tener una familia. De esta forma, el villano decide que Nala sea su pareja, por lo que intenta cortejarla, pero ella lo rechaza, lo cual ocasiona que la amiga del protagonista también sea desterrada, lo cual la lleva a encontrar a Simba.

Junto a esto, Scar deja en claro sus deseos de tener hijos. Aquí es donde Zira entra en escena, con la cual tiene a Kovu, Nuka y Vitany, a quienes vemos de mejor forma en la secuela. Aunque Disney no revela por qué eliminado esta escena, no es difícil pensar que un intento de violación y violencia en contra de Nala no era algo óptimo para una película de niños.

Sin embargo, esto ocasionó una serie de preguntas que no tenían una respuesta hasta que esta edición especial de la película estuvo disponible.

Nota del Autor:

Siempre es interesante ver qué tipo de ideas fueron descartadas y por qué. En este caso, la idea de desterrar a Nala y que Scar busque una pareja suena interesante, y con una ejecución diferente bien pudo ser incluida en la película final. Es algo lamentable que todo esto sea un extra que muchos nunca conocerán.

Vía: The Hollywood Reporter.