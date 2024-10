Elden Ring Definitive Edition llegaría al Switch 2

En estos momentos, puedes disfrutar de Dark Souls en Nintendo Switch. Si bien esta es toda la presencia de FromSoftware en la consola de la Gran N, esto podría cambiar con la llegada del Switch 2, puesto que un rumor ha señalado que Elden Ring y su DLC formarían parte del catálogo de juegos disponibles en esta plataforma.

De acuerdo con Nash Weedle, el cual fue respaldado por Universo Nintendo, Elden Ring Definitive Edition ya está en camino. Esta versión no solo incluiría el juego base, sino que también veríamos a Shadow of the Erdtree, el DLC, en este mismo paquete. Lo interesante, es que este título llegaría al Nintendo Switch 2. Aunque no hay muchos detalles, se ha señalado que este título estaría disponible a finales del 2025.

Si bien esto puede sonar alocado para más de una persona, recordemos que los reportes han señalado que el Switch 2 sería similar a un PlayStation 4, y Elden Ring corre de buena forma en la consola de Sony de pasada generación. De esta forma, la idea de ver al ganador de Juego del Año en la siguiente consola de Nintendo no suena como algo imposible.

Como es de esperarse, ni Nintendo o FromSoftware han confirmado o desmentido esta información, y es muy probable que no lo hagan. Sin embargo, la idea de ver Elden Ring Definitive Edition en portátil es algo que probablemente sea atractivo para más de una persona. En temas relacionados, la revelación del Switch 2 es inminente. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de Shadow of the Erdtree.

Nota del Autor:

Aunque ya hay una versión del juego que incluye su DLC, Elden Ring Definitive Edition es algo que probablemente sí vaya a suceder. Sin embargo, la idea de ver este título en Switch es más complicada de visualizar, pero no es imposible.

Vía: Nash Weedle