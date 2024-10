Disney se encuentra en una etapa en donde quieren hacer versiones live action de todos sus proyectos. Cintas como Lilo & Stitch, Blancanieves, y más tendrán su versión con personas reales y animales CGI. Ahora, a este grupo se le ha sumado un proyecto inesperado, y es que el Prince Encantador de La Cenicienta va a protagonizar su propia película live action.

De acuerdo con Deadline, Disney ha asignado a Paul King, director de Wonka y las dos cintas de Paddington, como el encargado de llevar la nueva historia de El Príncipe Encantador a la pantalla grande con una historia original. King, Simon Barnaby y Jon Croker son los encargados del guion, y considerando que este proyecto apenas fue anunciado, aún no hay detalles claros sobre la dirección que tomará este proyecto.

Prince Charming nos dará la oportunidad de ver la vida de un personaje importante en la historia principal de La Cenicienta, similar a lo que hizo Maleficent con Snow White. Sin embargo, información del medio ha señalado que esta historia no estaría relacionada directamente con la obra clásica de Disney, y en su lugar exploraría caminos nuevos.

Por el momento no hay una fecha de estreno u otros detalles importantes, pero es probable que tengamos más información en un futuro. De esta forma, Prince Charming se suma a la larga y creciente lista de versiones live action de historias y personajes clásicos de Disney. En temas relacionados, Inside Out 2 es un éxito en Disney+. De igual forma, revelan cuando ya no será posible compartir contraseñas en esta plataforma.

Nota del Autor:

Si bien aún es necesario ver el producto final para juzgarlo, ¿alguien de verdad está interesado en una película de El Príncipe Encantador? No dudo que una buena historia puede salir del responsable de Wonka y Paddington, pero no es algo que llama la atención en estos momentos.

Vía: Deadline