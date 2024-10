Desde su lanzamiento hace más de una década, Grand Theft Auto V ha sido alabado por ser un juego realista en sus físicas . Sin embargo, con el paso del tiempo, Rocksteady ha estado trabajando para mejorar y cambiar múltiples aspectos del juego. Ahora, uno de los detalles más amados ha sufrido un cambio sustancial que no ha sido del agrado de los fans.

El pasado 19 de octubre, un usuario conocido como Lucas7Yoshi compartió un vídeo en Twitter, en donde se puede ver que las paletas amarillas de la autopista que se encuentran en el puente cerca de la base militar ya no se doblan y giran de una forma realista. En cambio, tras una actualización en junio, estos objetos ahora se rompen instantáneamente en cuanto el jugador hace algún tipo de contacto con ellas.

In the #gtaonline Bottom Dollar Bounties update, Rockstar broke the Yellow Highway Paddles.

Before, they would tilt and hinge. Since Bottom Dollar Bounties they cannot be interacted with by players, and instantly break off their hinge when contacted by a vehicle at any speed. pic.twitter.com/otLBU2FalE

