El caos de Halloween se apodera de GTA Online

Rockstar Games no ha parado de trabajar en su siguiente gran juego de mundo abierto, por lo que hasta este momento no han revelado nada para entregar el tráiler más completo posible, lo cual hace que las expectativas por el nuevo lanzamiento crezcan por los aires. Mientras tanto, el equipo sigue añadiendo misiones y recompensas para quienes cuentan con GTA Online, y durante la época de fiestas de halloween no iba a haber excepciones.

Según lo que se ha reportad,o el caos está tomando un giro más oscuro en el juego con la aparición de homicidas que acechan las calles. Los usuarios tendrán interacción con clones que vagan por la ciudad, aumentando el nivel de tensión y peligro al explorar. Además, hay un incremento en los avistamientos de ovnis, mencionando que las naves extraterrestres están teletransportando a los jugadores a ubicaciones desconocidas.

Para agregar más emoción a la temporada de terror, el evento introduce el modo de juego donde se puede asumir el rol de homicidas y enfrentarse a un equipo de víctimas armadas con escopetas. Después de tres minutos, los papeles se invierten, dándoles a las víctimas la oportunidad de contraatacar. Durante esta semana, tanto víctimas como victimarios podrán obtener el doble de recompensas, con beneficios aún mayores para los miembros de GTA+.

Por otro lado, el desafío comunitario Pesadilla en North Yankton ha superado las expectativas iniciales, con los jugadores eliminando más de 200 millones de zombis en tan solo dos días. Este logro ha elevado la apuesta a 800 millones de zombis, y quienes participen en esta semana recibirán recompensas especiales, como el enterizo esqueleto neón naranja y la máscara Calavera roja con capucha.

Aquí los descuentos a encontrar:

– Tatuajes de calavera: GRATIS

– Pinturas faciales de calavera de azúcar: GRATIS

– Albany Fränken Stange (deportivo clásico): 30% de descuento

– Albany Lurcher (muscle car): 30% de descuento

– Albany Brigham (muscle car): 30% de descuento

– Declasse Tornado desgastado (deportivo clásico): 30% de descuento

– LCC Sanctus (moto): 30% de descuento

– Chariot Romero Hearse (sedán): 30% de descuento

– Annis Euros (deportivo): 30% de descuento

– Willard Eudora (muscle car): 30% de descuento

– Enus Windsor Drop (coupé): 30% de descuento

– Benefactor Stirling GT (deportivo clásico): 30% de descuento

En celebración del Día de Muertos, los jugadores que inicien sesión esta semana recibirán las máscaras Calaca marítima y Calaca real. Además, las recompensas dobles también se aplican a las misiones del laboratorio de ácido, que permanecerán activas hasta el 23 de octubre. Con todo esto, GTA Online se asegura de que esta temporada de Halloween sea intensa y llena de acción paranormal para los jugadores.

Recuerda que está disponible en consolas y PC.

Vía: Rockstar Games