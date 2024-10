Bloober Team quiere seguir trabajando con Silent Hill

Estamos ante una época en la cual Konami cuenta con un resurgimiento importante, dado que están publicando videojuegos de manera constante, y muchos de estos títulos han transportado a los fans a la época donde la empresa era una de las grandes al sacar títulos en consolas como PlayStation. Y con la reciente salida del remake de Silent Hill 2 han demostrado que quieren traer calidad, pero claro, nada de esto hubiera sido posible sin el estudio desarrollador del producto, Bloober Team.

El equipo detrás ha revelado que está dispuesto a continuar con más proyectos relacionados con la emblemática franquicia de terror. Tras el éxito del remake, el estudio no descarta la posibilidad de desarrollar más remakes o incluso un título completamente nuevo en la serie. Lo cual puede significar que se den algunos pasos para atrás y el primer juego en plataformas de Sony se puede reimaginar.

Wojciech Piejko, director de diseño de Bloober Team, mencionó que el equipo siempre está abierto a nuevas oportunidades que resulten atractivas para ellos. Esto sugiere que, si las condiciones son favorables, el estudio podría embarcarse en más proyectos relacionados con la franquicia. Sin embargo, cualquier decisión sobre el futuro dependerá de Konami, la empresa propietaria de la serie, aunque es probable que esté satisfecha con los resultados del remake.

A pesar del entusiasmo, no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre próximos remakes o secuelas en el universo de Silent Hill. Aunque los fanáticos tienen expectativas, todavía es incierto si algún nuevo proyecto de la saga verá la luz en el corto plazo. Además, Bloober está trabajando en un nuevo proyecto titulado Cronos: The New Dawn, un juego de terror y supervivencia de ciencia ficción, lo que podría demorar cualquier futuro regreso si llega a concretarse.

Recuerda que el juego está disponible en PS5 y PC.

