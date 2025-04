Nintendo justifica el precio del Mario Kart World

La empresa ha respondido oficialmente a la controversia generada con su edición física. Según Bill Trinen, vocero de la compañía, el juego justifica su valor por el contenido y la escala de la experiencia, argumentando que se trata de la entrega más ambiciosa de la franquicia hasta la fecha.

Durante una entrevista previa al anuncio del retraso en las reservas de Switch 2 en EE. UU., Trinen aseguró que los jugadores verán recompensada su inversión. “Este es un juego tan grande y vasto, que encontrarás muchísimas pequeñas cosas por descubrir”, señaló, recomendando sintonizar el próximo Nintendo Direct dedicado al título el próximo 17 de abril.

Respecto a los precios generales en Switch 2, Trinen explicó que Nintendo evalúa cada juego individualmente, teniendo en cuenta su contenido y el valor que ofrece. Por ejemplo, los nuevos lanzamientos de Zelda —Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en su edición para Switch 2— estarán disponibles como parte de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, y quienes ya posean los juegos podrán actualizarlos por $9.99 USD.

Sobre el precio de $449.99 USD de la nueva consola, Trinen subrayó que responde a los costos crecientes de desarrollo y distribución. Aun así, Nintendo mantiene su apuesta por ofrecer un producto que justifique la inversión a largo plazo, tanto en hardware como en software.

Mario Kart World se pone a la venta el 5 de junio.

Vía: IGN