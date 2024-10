Primer vistazo y fecha de estreno de la nueva película de Karate Kid

Desde hace años los fans de las películas de acción y comedia están pidiendo una nueva entrega de Karate Kid, pues en 2010 la entrega que tuvo a Jaiden Smith como protagonista no gustó mucho, dado que se alejaba de la franquicia original y representaba no muchas escenas de lucha. Y ahora que la popularidad ha regresado por la serie de Cobra Kai, se han tomado el tiempo para revelar que tenemos una producción totalmente nueva en camino, destacando la participación de actores legendarios.

Sony ha revelado el primer póster de lo que será Karate Kid: Legends, la sexta entrega de la franquicia. El cartel ofrece un primer vistazo al regreso de Ralph Macchio en su papel de Daniel LaRusso y a Jackie Chan como el Sr. Han, personaje que interpretó en el reboot de 2010. También está el nuevo protagonista, Li Fong, interpretado por Ben Wang.

Aquí lo puedes ver:

Legends are forever.

Jackie Chan, Ben Wang, and Ralph Macchio star in Karate Kid: Legends – exclusively in movie theatres May 30, 2025.

