Se anuncia nuevo videojuego de Karate Kid

Esta semana los juegos estilos beat em up han regresado a la relevancia, y eso lo hemos visto hace poco con la revelación oficial de Double Dragon Revive, el cual está preparado para llevar la franquicia a la tercera dimensión con los toques de desarrollo de Arc System Works. Pero ese no es el único anuncio, ya que la marca de Karate Kid regresará a pesar de que Cobra Kai ya no continuará sus temporadas más allá de la sexta de este año, y eso lo hará con los personajes originales que colocaron a la saga dentro de la cultura popular.

Este juego lleva el nombre de The Karate Kid: Street Rumble, y se trata de un clásico beat em up al estilo arcade en el que podremos utilizar a Daniel Russo, Mr. Miyagi, Kumiko y Ali Mills, combatiendo enemigos míticos de la franquicia como el propio Johnny Lawrence y sus compinches vestidos de esqueleto. Por lo que se percibe en su primer avance, será muy parecido a lo que vimos con TMNT: Shredder´s Revenge, el cual parece trajo de nuevo este género videojuegos a la moda.

Aquí el video:

En cuanto a la fecha de lanzamiento del juego, llegará el próximo 20 de septiembre de este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

No está de más comentar, que será publicado por GameMill Entertainment, quienes han trabajado en los juegos recientes de Nickelodeon tipo Smash Bros., a eso se agrega que también hicieron un juego de Cobra Kai, por lo que ya tienen experiencia con la franquicia.

Vía: Youtube

Nota del autor: Luce muy bien, pero el problema es que va a salir en medio de una oleada de lanzamientos titánica que podría hacerlo pasar desapercibido, ya veremos si vale la pena al final este título.