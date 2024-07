Godzilla Minus One Minus Color llega a Netflix

Godzilla Minus One es considerada por muchos como la mejor película de Godzilla en la historia. La cinta ha ganado múltiples reconocimientos, incluido un Premio Óscar en la pasada ceremonia de la Academia. Junto a esto, hace un par de semanas por fin llegó este largometraje a Netflix. Ahora, se ha revelado que la versión en blanco y negro de Godizlla Minus One estará disponible en esta plataforma de streaming el próximo mes.

Así es, por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Godzilla Minus One Minus Color estará disponible en Netflix a partir del próximo 1 de agosto de 2024. Esta versión fue creada para, de acuerdo con lo mencionado por el director, ofrecer una experiencia más terrorífica, la cual evoca el apartado visual de la cinta original de kaiji. Esto fue lo que mencionó Takashi Yamazaki al respecto:

“Quiero decir que da más miedo porque parece que está sucediendo en la vida real. Es un nivel de terror diferente al de la versión en color. No nos limitamos a teñirlo y encender un interruptor en blanco y negro; En casi cada corte, agregamos un toque de efectos especiales para cumplir con los estándares de cómo se vería si se filmara en blanco y negro”.

GODZILLA MINUS ONE / MINUS COLOR IS COMING TO NETFLIX AUGUST 1 pic.twitter.com/Fy08Hvjm2R

— Netflix (@netflix) July 12, 2024