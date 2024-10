Si bien muchos esperan con ansias más información sobre Grand Theft Auto 6, Rockstar no se olvida de sus previos juego en la amada serie. Estos títulos se han caracterizado por esconder múltiples secretos, de los cuales algunos aún se conoce una respuesta. De esta forma, un desarrollador de este estudio ha resuelto una de las más grandes dudas de GTA IV.

Como seguramente muchos recordarán, los primeros tráilers de GTA IV contaban con la presencia de ferris. Sin embargo, cuando el título final llegó a nuestras manos, estos medios de transporte desaparecieron por completo. Desde años de especulación, Obbe Vermeij, ex director técnico de Rockstar, reveló que esto se debe a los problemas que causaban a la física del título. Esto fue lo que comentó al respecto:

It wasn't really because of performance. It's more that they were causing other issues with physics (cars sitting on a boat).

As well as people queuing and getting on and off.

They were more trouble than they were worth.

— Obbe Vermeij (@ObbeVermeij) September 15, 2024