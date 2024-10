Como seguramente ya los saben, Masahiro Sakurai le ha puesto un final a su canal de YouTube, concluyendo así una época en la vida del desarrollador de Super Smash Bros. Aquí, el creador de Kirby se tomó su tiempo para hablar de Satoru Iwata, expresidente de Nintendo que murió en 2015 a causa de una colangiocarcinoma.

En su video, Sakurai compartió algunas anécdotas que tuvo con Iwata en su tiempo en HAL Laboratory y como presidente de Nintendo. Aquí se menciona que Iwata sugirió la palabra “Brothers” para el Super Smash Bros., indicando que los personajes eran amigos resolviendo desacuerdos, en lugar de tener una pelea acalorada. Tras una reunión con Shigesato Itoi, Iwata eligió la parte de “Bros”.

Mucho hemos escuchado sobre la participación de Iwata en juegos como Pokémon Gold & Silver, pero Sakurai ha revelado que el desarrollador estuvo involucrado de una forma similar en Super Smash Bros. Melee. Aquí, se encargó de resolver problemas de código y ayudando a que el juego se lanzara a tiempo.

Sakurai describe a Iwata como la persona “más inteligente” que ha conocido, y afirma que usaba la lógica y pensaba en temas psicológicos. Sin embargo, fue una gran sorpresa para él cuando Iwata se convirtió en presidente de Nintendo, ya que históricamente la empresa era gestionada por la familia Yamauchi y solo llevaba dos años en Nintendo. Afortunadamente, Sakurai sabía que era la elección correcta para el puesto.

Durante su mandato, Iwata fue la cara de proyectos como Iwata Ask y los Nintendo Direct, proyectos que Sakurai ha señalado como revolucionarios para Nintendo, y considerando que estos son formatos muy comunes hoy en día, también tuvieron un impacto en la industria en general.

Previo a su muerte, Iwata y Sakurai se vieron por última vez en enero de 2015, tras el lanzamiento de Super Smash Bros. for Wii U. Lamentablemente, el par no volvió a colaborar después de este título. En el video, se puede notar como el creador de Kirby tiene problemas para hablar de su amigo, dejando en claro que su pérdida sigue siendo grande hoy en día. En temas relacionados, Sea of Star tiene un tributo a Iwata. De igual forma, así recordamos al director en su último aniversario luctuoso.

Nota del Autor:

Iwata fue una gran persona. En la industria que vemos hoy en día, claramente hace falta alguien como él. Antes de pensar en los negocios, Iwata tenía en mente a los desarrolladores y los jugadores, los pilares de esta forma de entretenimiento. Si bien su filosofía aún se siente en Nintendo, su huella es imposible de llenar.

Vía: Masahiro Sakurai