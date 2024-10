Ewan McGregor habla de la segunda temporada de Obi-Wan

Para quien no lo recuerde, hace un par de años se estreno la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+, misma que nos contó los acontecimientos que abarcan ese periodo de inactividad de los Jedi después de que El Emperador llegó al poder en la Venganza de los Sith. No está de comentar que esta no tuvo la mejor aceptación, y a pesar de ser tal cual un desastre para la empresa del ratón, parece que aún hay planes de seguir contando las aventuras del guerrero en el exilio.

Ewan McGregor ha confirmado que Lucasfilm está explorando ideas para la segunda temporada. Durante su reciente aparición en la Comic-Con de Los Ángeles, el actor expresó su deseo de regresar como el Jedi y afirmó que aún quedan muchas historias por contar sobre el personaje. Aunque la primera temporada recibió críticas mixtas, fue una de las series más exitosas dentro del universo Star Wars, solo superada por The Mandalorian.

La trama llevó al personaje a descubrir que su antiguo aprendiz, Anakin Skywalker, había sobrevivido y se había convertido en Darth Vader. A pesar de haber cerrado una parte importante de la historia, McGregor cree que aún queda mucho por explorar, especialmente porque cronológicamente hay una década por delante antes de los eventos de Una nueva esperanza.

Uno de los aspectos que entusiasma a McGregor es la posibilidad de filmar nuevos flashbacks ambientados durante las Guerras Clon, junto a Hayden Christensen, quien interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas y ahora da vida a Vader. La aparición del actor con su armadura en la serie Ahsoka dejó a los fans emocionados, y se quiere expandir esa narrativa en futuros episodios.

Esta segunda temporada no solo representa una oportunidad para continuar la historia de Obi-Wan, sino que también sería un impulso necesario para revitalizar la franquicia Star Wars, que ha estado en una etapa crítica tanto en cine como en videojuegos. Los fanáticos esperan con ansias cualquier anuncio oficial que confirme la continuación de esta aventura galáctica.

Por ahora Disney no ha confirmado nada, tocará esperar a novedades en eventos futuros como Star Wars Celebration o el D23.

Vía: Slashfilm

Nota del autor: A mí no me gustó demasiado la primera temporada, pero esperemos que en caso de que salga una segunda valga más la pena. Sobre todo que exista ese cierre en el que Obi Wan conoce a Luke.