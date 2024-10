Fans de Silent Hill 2 Remake encuentran referencia a colección HD

Algunos jugadores descubrieron que al salir de los límites del mapa en Silent Hill Ranch, es posible encontrar un letrero con la fuente mencionada entre otros desechos en un almacén abandonado. Este guiño, visto por primera vez por el usuario @GmanLives en Twitter/X, ha sido verificado por varios jugadores, quienes han celebrado la divertida referencia.

El descubrimiento ha generado comentarios entusiastas de la comunidad. Frases como “Bloober Team y Konami son increíbles en esto” o “¡Chúpalo Colección HD!” han llenado las redes, y varios usuarios se han mostrado encantados con el detalle. Para muchos, este pequeño huevo de Pascua ha aumentado aún más su cariño por el remake y el equipo detrás del juego.

So if you clip through the ranch at the start of the Silent Hill 2 remake you can find the comic sans font sign hidden away inside. GOTY. pic.twitter.com/J855Vtk8am

— GmanLives (@GmanLives) October 7, 2024