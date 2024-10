¿Qué está pasando con el Silent Hill de Annapurna?

Estamos ante un momento de auge para la franquicia de Silent Hill, dado que no tiene mucho de haberse lanzado el remake del segundo juego de la saga, mismo que ha sido motivo de alegría para los fans, ya que el esfuerzo de Bloober Team fue lo más fiel posible pero agregando elementos muy bien recibidos. Y a pesar de todo esto, hay más proyectos en camino como el denominado proyecto Townfall, mismo que está a cargo de la publisher Annapurna, aunque no se ha hablado mucho del mismo en meses.

A pesar de la crisis interna sufrida dentro de dicha empresa se ha confirmado que el desarrollo en conjunto con Konami sigue en marcha. La editora tranquilizó a los seguidores del esperado título de terror, asegurando que no se han detenido los avances en su producción, a pesar de la reciente renuncia masiva de empleados. Esta noticia llega tras semanas de incertidumbre luego de que el equipo de videojuegos abandonara la compañía en desacuerdo con su propietaria, Megan Ellison.

El conflicto surgió cuando los empleados exigieron mayor autonomía en la toma de decisiones para la división de videojuegos, lo que no fue concedido. La falta de entendimiento con la dirección llevó a la salida del equipo completo, lo que generó dudas sobre el futuro de varios proyectos en desarrollo, entre ellos Silent Hill: Townfall. Este título, que está siendo desarrollado por el estudio independiente No Code y se mantuvo como un punto de incertidumbre tras la ola de renuncias.

A través de su cuenta oficial en X, se confirmó que el juego sigue en desarrollo, afirmando que los planes originales para el proyecto no han cambiado. No Code, responsable de títulos como Observation, continúa trabajando en Townfall, lo que representa un alivio para los fanáticos de la franquicia Silent Hill, que temían la posible cancelación o congelación del título ante el caos organizativo.

We deeply apologize for any concerns about SILENT HILL: Townfall. SILENT HILL: Townfall will continue to be co-developed by KONAMI @Konami, Annapurna Interactive @A_i, and No Code @_NoCode. pic.twitter.com/Wd4m4OsauS

— Annapurna Interactive (@A_i) October 1, 2024