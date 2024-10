Dan fecha para dejar de compartir cuentas en Disney+

Como ya se sabe, desde hace algunos años Netflix lanzó una nueva política en la que ya no están dejando que los usuarios compartan sus contraseñas con amigos o familia que vivan en otras ubicaciones, esto con el fin de que estos clientes potenciales le sigan aportando a la plataforma. Extrañamente esto no les ha afectado, sino que aumentó las ganancias de la compañía, y con eso en mente, los rivales del mundo del streaming no se han hecho esperar para tratar de imitar dichas acciones.

Disney ha anunciado que a partir del 12 de noviembre comenzará a restringir las cuentas de su servicio en México, y posiblemente en toda Latinoamérica, como parte de su política para evitar el uso compartido de contraseñas entre diferentes hogares. Los suscriptores de la plataforma han sido notificados mediante correos electrónicos en los que se detalla que este cambio se deriva del acuerdo de suscripción que prohíbe esta práctica. La compañía comenzará a monitorear activamente las cuentas y tomará medidas para prevenir el uso compartido entre distintas ubicaciones, siguiendo el modelo que Netflix implementó previamente. Bob Iger, CEO de Disney, ya había adelantado en agosto que esta medida entraría en vigor en septiembre, pero será en noviembre cuando comience oficialmente. Además de esta restricción, Iger también anunció un próximo aumento en el precio del servicio, aunque aún no está claro si este incremento afectará solo a los usuarios en México o en el resto de Latinoamérica. La restricción de cuentas compartidas es una tendencia creciente en la industria del streaming, impulsada por otras empresas, que ya revisan la IP de los usuarios para asegurarse de que el uso del servicio se mantenga dentro de un solo hogar.