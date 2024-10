TODOS los detalles y curiosidades de Alarmo

En la madrugada de hoy, Nintendo nos sorprendió al revelar Alarmo, un despertador con sensores de movimiento. Momentos después, la Gran N compartió adicional que confirma que este hardware no será compatible con el sucesor del Switch, así como mucho detalles más que probablemente aclararán las dudas de algunas personas.

Para comenzar, Alarmo es un despertador interactivo, el cual utiliza escenas y sonidos de series de Nintendo, como Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, para hacer que el proceso de despertarse no sea tan molesto. La única forma de apagar los sonidos que emite el hardware es salir de la cama.

Si bien los usuarios de Nintendo Switch Online ya pueden comprar Alarmo en My Nintendo Store en Estados Unidos y Canadá por $99 dólares, el resto del mundo tendrá que esperar hasta principios del 2025 para conseguir este producto.

Este dispositivo hace uso de un sensor de movimiento, el cual toma en consideración nuestras acciones para posponer la alarma, o apagarla. Aquí podemos encontrar 35 escenas interactivas inspiradas en Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4, y Ring Fit Adventure, con contenido de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons planeado para el futuro, el cual podrás descargar al conectar Alarmo con tu cuenta de Nintendo.

Entre los detalles interesantes que ha revelado Nintendo, encontramos que Alarmo produce sonidos y música personalizados según la escena elegida para despertar. También nos da acceso a estadísticas de sueño para analizar los movimientos que tiene cada usuario durante la noche. En total hay tres modos de alarma:

Modo enérgico: Alarma que se intensifica si el usuario no se levanta.

Modo suave: Alarma con intensidad constante.

Modo botón: Desactivar alarma de manera tradicional.

De igual forma, Alarmo nos da la opción de “Sonidos plácidos”, los cuales nos ayudan a relajarnos antes de dormir con música suave. También está disponible un modo decorativo con estilo y personajes de Nintendo para decorar el hogar. Si bien el hardware es más que solo un despertador, la Gran N no se olvida que esta tiene que ser una experiencia interactiva. Puedes conocer más sobre Alarmo aquí. De igual forma, así surgió esta idea.

Nota del Autor:

Alarmo es algo que solo Nintendo podría hacer. Aunque este solo un despertador, tiene una gran personalidad, al grado de que esto bien podría traer consigo una nueva tendencia de este tipo de hardware por parte de múltiples compañías.

Vía: Nintendo