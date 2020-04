Stardew Valley podría tener lanzamiento físico de Switch en Occidente

La única manera de conseguir Stardew Valley por ahora es a través de la eShop del Switch, pero en Japón puedes conseguir una copia física del juego para la consola híbrida de Nintendo. Esta versión debutó en enero, entonces ¿por qué no ha llegado a Occidente?

De acuerdo con su creador, Eric “ConcernedApe” Barone, hay una alta posibilidad de que algún día llegue en formato física a nuestra región. Por medio de Twitter, Barone intercambio unas cuantas palabras con un fan:

Yes there is a good chance…

— ConcernedApe (@ConcernedApe) April 15, 2020