Square Enix comparte ropa de Lara Croft para los usuarios de New Horizons

Las herramientas de personalización de Animal Crossing: New Horizons son verdaderamente impresionantes. Varias compañías han tomado ventaja de las opciones que ofrece este juego en el departamento visual, y le han proporcionado a los usuarios increíbles formas de expresar sus gustos. En el pasado vimos trajes de Final Fantasy VII Remake, y ahora Square Enix le ha dado el mismo tratamiento a Lara Croft.

La cuenta oficial de Square Enix en Twitter recientemente compartió un par de códigos para sentirse como toda una explorada y vestirte como Lara Croft. Estos se pueden encontrar bajo la ID de creador MA-5858-0335-8877. Aquí están las sugerencias oficiales de combinación de atuendos de la publicación de Tumblr donde apareció la sesión de fotos por primera vez,

Using the kiosk in the clothing shop, download our custom tops for Classic, AOD, and TR2013 Lara!

There are versions for all 8 skin tones offered in the game.❤️

Find them along with tips to create additional TR-inspired outfits on the blog: ?https://t.co/teOBkf9MmI pic.twitter.com/qOSdNa5bv0

— Tomb Raider (@tombraider) May 12, 2020