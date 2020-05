La serie de Dark Souls ha vendido más de 27 millones de unidades

Bandai Namco ha revelado que la serie de Dark Souls es bastante popular, debido a que ha superado las 27 millones de unidades vendidas a nivel global desde su inicio en 2011. Sin duda alguna, una prueba de que los juegos sumamente difíciles aún son relevantes en la actualidad.

En un reciente comunicado, la compañía japonesa reveló que Dark Souls III ha logrado superar las 10 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en 2016. De esta forma, la serie creada por FromSoftware, ha sobrepasado la increíble cantidad previamente mencionada.

Esto fue lo que comentó la cuenta oficial de Dark Souls en Twitter al respecto:

“El volumen de ventas acumulado de la serie DARK SOULS ha superado las 27 millones. (…) Estamos desarrollando un nuevo título para que todos puedan disfrutarlo nuevamente, así que espero que lo puedan esperar”.

Para poner esta cifra en contexto, en 2015, tras el lanzamiento de Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, la saga acumulaba 8.5 millones de unidades. De igual forma, Bandai Namco mencionó que FromSoftware se encuentra trabajando en Elden Ring, sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre este desarrollo.

En temas relacionados, Elden Ring contará con la participación de la compositora de Bloodborne. De igual forma, ya es posible jugar Dark Souls III con los controles de Ring Fit Adventure.

Vía: Bandai Namco