Ghost of Tsushima está inspirado por Breath of the Wild y Shadow of the Colossus

La semana pasada tuvimos la oportunidad de presenciar un nuevo State of Play centrado en Ghost of Tsushima, en esta presentación se revelaron nuevos detalles del juego y por fin tuvimos un gran vistazo al gameplay, exploración y apartada artístico del título. Recientemente, Sucker Punch reveló cuáles son las inspiraciones detrás del aspecto visual del juego.

En una entrevista con Julien Chièze, un youtuber francés, Jason Connell, director creativo de Ghost of Tsushima, reveló las principales influencias para la creación del arte del juego. Para empezar, The Legend of Zelda Breath of the Wild y Shadow of the Colossus, no solo son dos de los juegos favoritos de Connell, sino que también fueron las musas de este desarrollo, debido a su simple pero profunda dirección artística, que quería replicar en este juego aunque con mejor fidelidad visual.

De acuerdo con Connell, esto se concretó en parte en la falta de marcadores o señales que indicarán a los jugadores de Ghost of Tsushima hacia donde ir. A esto hay que agregar una interfaz de usuario minimalista con la que se obtiene una mayor inmersión.

De igual forma, se ha confirmado que el único instrumento musical en el juego será la flauta. Connell no reveló la razón detrás de esta decisión, pero mencionó que será importante para la historia. Por último, Ghost of Tsushima no contará con misiones relacionadas a la caza de animales. En el próximo juego de Sucker Punch, estas criaturas están allí principalmente para mejorar la credibilidad de los entornos.

Ghost of Tsushima llegará a PlayStation 4 el próximo 17 de julio. En temas relacionados, el juego ocupará 50 GB de almacenamiento. De igual forma, será posible morir igual de rápido que tus enemigos.

Vía: Wccftech