Square Enix, Bandai Namco y más compañías confirman presencia en E3 2021

Después de anunciar una lista inicial de compañías que participarán en E3 2021, la Entertainment Software Association, o ESA, ha revelado a un nuevo grupo de empresas que formarán parte de este evento digital. Además de reafirmar la presencia de Square Enix, también podremos ver a Bandai Namco, Gearbox, y más en esta celebración anual.

Por medio de un Tweet, la cuenta oficial de E3 ha confirmado la presencia de:

-Square Enix

-SEGA

-Bandai Namco Entertainment

-Gearbox Entertainment

-Verizon, Freedom Games

-Devious Eye Entertainment

-Turtle Beach

-Verizon

-Binge

-XSEED Games

