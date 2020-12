Esta semana, Xbox Game Pass sumó dos nuevos juegos al servicio, pero ahora, los suscriptores en PC y Xbox podrán disfrutar de otro lanzamiento: Unto The End, un platformer cinemático con un excelente combate melee y un interesante viaje lleno de enemigos que deben ser derrotados.

Desarrollado por 2 Ton Studios y publicado por Big Sugar, Unto The End acaba de ser lanzado justamente el día de hoy, por lo que será difícil encontrar reseñas sobre el juego. Sin embargo, las pocas críticas que ya están disponibles mencionan que el título puede llegar a ser bastante entretenido, pero el combate no suele ser lo mejor. Acá la descripción oficial de sus creadores:

“Unto The End es un platformer cinemático sobre un desesperado viaje a casa. Domina el combate a través de la improvisación y observación en intensas peleas de espadas.”

Via: ComicBook