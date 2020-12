El PS5 fue de los productos más buscados en Google este año

Ha sido un año bastante loco, lo que significa que la gente también ha estado buscando cosas más inusuales este 2020, incluso más de lo normal. Y eso es reforzado por el hecho de que “dónde comprar papel de baño” y “dónde comprar cubrebocas” fueron de las búsquedas más populares a lo largo de estos últimos 12 meses. Pero por encima de ambas se encuentra “dónde comprar un PS5.”

El sistema de Sony, sin duda alguna, se convirtió en el producto tecnológico más popular del año, y eso se ve reflejado con el bajo stock que tienen disponibles las diferentes tiendas. Como tal, los usuarios han estado gastando sus energías encontrando uno a través de Google.

En cuanto a videojuegos, acá te dejamos el top 10:

1. Among Us

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

3. Valorant

4. Genshin Impact

5. Ghost of Tsushima

6. Animal Crossing

7. Assassin’s Creed: Valhalla

8. The Last of Us 2

9. Madden NFL 2021

10. Jackbox

