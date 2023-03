Uno de los eventos más esperados por parte de los fans de Sony son los State of Play. Donde, casi siempre, se revelan gratas sorpresas y lanzamientos que enorgullecen a los dueños de consolas PlayStation, mostrándoles el panorama de exclusivas y videojuegos a los que tendrán acceso en el futuro próximo. Lamentablemente, la última edición dejó mucho que desear, pero se espera que todo esto cambie en el inminente PlayStation Showcase 2023.

Mientras Xbox sigue mostrando los avances de Redfall, Forza Motorsport y más. Nintendo anuncia Pikmin 4, DLC para Pokemon Scarlet y Violet y Sony… bueno, Sony dejó decepcionados a sus seguidores con la falta de un anuncio grande en el más reciente State of Play. Sin embargo, parece que la situación podría dar un giro, si es que la compañía se está guardando lo mejor para el PlayStation Showcase de este año.

Sí tuvimos algo de Street Fighter 6 y el remake de Resident Evil 4 pero, fuera de los 15 minutos de Suicide Squad: Kill the Justice League, no hubo algo que le volara la cabeza a los fans. Quienes sintieron que la mayoría de los anuncios eran de relleno. Y es que la cantidad de juegos que Sony tiene bajo desarrollo es inmensa y ninguno de estos títulos aparecieron en el evento.

Esta esa la razón por la cual se espera que el PlayStation Showcase muestre más exclusivas que nunca. Es muy probable que entre ellas se encuentre Marvel’s Spider-Man 2, cuya fecha de lanzamiento está programada para otoño 2023. El remake de Silent Hill 2 también debería tener alguna actualización o un nuevo trailer al menos. Final Fantasy VII Rebirth es otro esperado título que llega a las consolas en invierno y se esperan detalles de su gameplay. Sin mencionar la expectativa que causa el multijugador de The Last of Us, y esto es solo lo evidente.

Aún queda saber si Bungie mostrará alguno de los FPS que está desarrollando para Sony. Housemarque, creadores de Returnal también confirmaron trabajar en un proyecto para PlayStation y existen fuertes rumores acerca de una secuela de Ghost of Tsushima.

Vía: Gamerant

Nota del editor: La E3 puede estar muerta pero, de cualquier manera, esta temporada sigue siendo la más emocionante debido a las presentaciones que Nintendo, Microsoft y Sony hacen por su lado. No será una sorpresa confirmar que todos guardaron lo mejor para dichos eventos.