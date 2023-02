Resumen: State of Play [02/23/2023]

El día de hoy se celebró un nuevo State of Play, mismo en el que se presentaron cosas interesantes para los fanáticos de los videojuegos, esto con entregas de PSVR, lo nuevo de los creadores de Tetris Effect, así como nos nuevos avances de Suicide Squad: Kill The Justice League. Incluso Naruto se hizo presente.

Aquí te traemos el resumen con lo más importante:

Oleada de juegos de PSVR2

Todo comenzó con la presentación de cinco juegos para el PSVR2, estos son : The Foglands (2023), Green Hall (2023), Synapse (2023), Journey to Foundation (otoño 2023), Before Your Eyes (10 de Marzo). La mayoría de ellos aún no tienen fecha de salida confirmada.

Se revela Humanity en tráiler

Entre los anuncios destacó el primer avance de Humanity, juego nuevo de Resonair, quienes en su momento crearon juegos como REZ y Tetris Effect. Se confirma que llega en Mayo de 2023, para PS4, PS5 y sus respectivos VR.

Naruto regresa a las consolas de nueva generación

Para sorpresa de los fans del anime, se confirma Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, juego de la saga que parece la versión definitiva desde Naruto de niño hasta que llega su hijo Boruto. Llegará en 2023 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Nuevo tráiler de Resident Evil 4 Remake

Capcom llega con un nuevo avance para Resident Evil 4 Remake, mismo que nos confirma el modo de juego de los mercenarios, el cual ya estaba presente en el original de hace casi 20 años. Por su parte, se ven escenas familiares de la historia que a los fans va a emocionar. Se lanza el 24 de marzo para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Más peleadores se unen a la batalla de Street Fighter VI

Se confirma la llegada de más peleadores a Street Fighter VI, en este caso son Zangief, Lily y Cammy, mismos a quienes podemos ver en acción en un nuevo avance. El juego se lanza el 2 de junio para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Gameplay extendido de Suicide Squad: Kill The Justice League

Para cerrar con broche de oro nos revelan un gameplay extendido de Suicide Squad: Kill The Justice, en donde se aprecia todo el frenetismo de los personajes principales de la obra, mismos que tendrán un mal mayor que exterminar. También nos muestran un video detrás de cámaras. El juego llega el 26 de mayo para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Este ha sido el resumen con lo más destacado del State of Play de febrero de 2023.

Vía: State of Play

Nota del editor: Sin duda se esperaba mucho más por parte de la propia Sony, dado que no vimos nada de sus exclusivos, puras entregas de terceros. Ese Spider-Man 2 se está haciendo del rogar con el primer tráiler.