Un nuevo State of Play Se ha presentado el día de hoy, con grandes estrenos para el PSVR2, nuevos detalles de Sucide Squad: Kill The Justice, así como algo que no nos esperábamos para nada, una nueva creación de quienes desarrollaron Tetris Effect. Este lleva el nombre de Humanity y ya nos presentó su primer avance.

Llega en mayo para PS4, PS5, así como sus correspondientes dispositivos de realidad virtual.

Vía: State of Play