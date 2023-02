Justo como se esperaba, el State of Play del día de hoy comenzó con un vistazo a cinco juegos de PlayStation VR2, dispositivo que está disponible para todos los interesados.

El primero de estos es The Foglands, un juego de disparos con una ambientación que combina el viejo oeste con las criaturas de la noche. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, se espera que este título esté disponible en algún punto de este año.

Después, se nos presentó Green Hall, un juego de exploración y sobrevivencia que nos pide escapar de una selva. Este título también llegará en algún punto de este año.

De los creadores de Far Cry VR: Dive Into Insanity, nDreams, llega Synapse, un juego de disparos que nos pone en un ambiente psicodélico, en donde no solo tenemos armas para defendernos, sino también poderes especiales. Esta entrega llegará en algún punto de 2023.

El cuarto juego de esta lista es Journey to Foundation, una experiencia de sci-fi, con un gran enfoque en la historia, la cual llegará en el otoño de 2023.

Por último, pero no menos importante, tenemos Before Your Eyes, ganador de múltiples premios, incluido un BAFTA, el cual nos presenta una historia conmovedora. Este título llegará al PlayStation VR2 el próximo 10 de marzo de 2023.

Vía: State of Play