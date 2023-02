¿Suicide Squad: Kill The Justice League necesita conexión permanente?

El día de hoy mediante un nuevo State of Play se ha revelado mucho del gameplay de Suicide Squad: Kill the Justice League, juego por parte de Rocksteady que se ambienta en sus previas creaciones de Batman Arkham. Y tras mostrar mucho gameplay con mecánicas interesantes, algunas personas tienen dudas puntuales, sobre todo en el tema del multijugador que parece necesitar internet todo el tiempo.

En la página oficial del videojuego, hay un área dedicada a preguntas y respuestas frecuentes sobre su funcionamiento. La primer de ellas nos indica que los usuarios podrán jugar en multiplataforma gracias al cross gen, no importa la consola o PC. También, nos recalcan que la aventura de este escuadrón no tiene nada que ver con las películas de la franquicia, por lo que es un equipo totalmente separado.

Po último, tenemos la aclaración de que el juego va a necesitar conexión para poder jugarse, ya sea en multijugador o también en modo solitario. No se menciona si lo ocupará durante del tiempo, pero lo más probable es que sí.

Internet connection required to play Suicide Squad: Kill the Justice League, even in solo play https://t.co/mUdolxYNz3 pic.twitter.com/EGPQflnZ8S

