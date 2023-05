Sony cierra estudio creador de Concrete Genie

En un tweet publicado el viernes, el estudio con sede en California escribió: “Queridos amigos, nuestra aventura en PixelOpus ha llegado a su fin. Mientras miramos hacia el futuro, queríamos agradecer de corazón a los millones de jugadores apasionados que nos han apoyadoen nuestra misión de crear hermosos e imaginativos juegos con corazón. Estamos muy agradecidos”.

El estudio fue fundado en 2014 y lanzó su primer juego, Entwined, ese mismo año. El juego fue anunciado como una sorpresa durante la conferencia de E3 de Sony y estuvo disponible el mismo día.

Posteriormente, lanzaron el juego de aventuras basado en la pintura, llamado Concrete Genie en 2019, el cual fue nominado para numerosos premios, incluidos dos premios BAFTA de videojuegos.

En junio de 2021 se anunció que el tercer juego de PixelOpus sería un título para PS5 desarrollado en colaboración con Sony Pictures Animation. No está claro si este proyecto sigue activo.

Hablando sobre el cierre del estudio, el artista principal de entornos de PixelOpus, Bob Archibald, tuiteó: “Me gusta pensar que con Concrete Genie hicimos del mundo un lugar un poco mejor, y no muchos juegos tienen la oportunidad de intentarlo y lograrlo en estos días. Siempre estaré agradecido por el tiempo que pasé construyendo mundos imaginativos con este increíble equipo”.

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏 pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023