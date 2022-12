Showrunner de The Witcher habla sobre Henry Cavill

La salida de Henry Cavill de la serie de The Witcher ha sido todo un misterio para los fans. Mientras que unos señalan que esto se debe a que el actor deseaba enfocarse por completo en su papel como Superman, otros han mencionado que la ruptura fue una consecuencia del complicado proceso de grabación. Aunque la verdad aún no se ha compartido, la showrunner de la adaptación de Netflix por fin ha discutido este tema.

En una reciente entrevista con NME, Lauren Hissrich, showrunner de The Witcher, fue cuestionada ante la inesperada salida de Henry Cavill de la producción. Aunque no se revela la razón detrás de esta decisión, sí mencionó que en un futuro estarán dispuestos a hablar más sobre este tema. Esto fue lo que comentó:

“Tengo mucho que decir y creo que hay mucho, ya sabes… obviamente nunca entraremos en detalles de por qué se fue Henry, todas las razones, pero puedo decir que ha sido una relación de respeto mutuo… Así que por favor, por favor, vuelve en seis meses cuando podamos hablar”.

Si bien parece qué por el momento la verdadera razón por la cual Cavill abandonó la producción de The Witcher es un misterio, no se descarta la posibilidad de que en un futuro se dé a conocer esta información. Por lo mientras, la tercera temporada de la serie aún tendrá al actor británico como protagonista.

Vía: NME