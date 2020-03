Shinsuke Kodama, desarrollador de Ace Attorney, ha dejado Capcom

La industria constantemente se encuentra en movimiento, aunque esto generalmente se refiere al desarrollo de juegos o a la colaboración entre diferentes estudios, también significa que los desarrolladores abandonan una compañía para perseguir otro tipo de trabajo, ya sea independiente o como parte de otra rama ligada a los videojuegos. Este es el caso de Shinsuke Kodama, famoso por su involucramiento en la serie de Ace Attorney, el cual ya no forma parte de Capcom.

Kodama anunció que desde finales de febrero, es decir, hace unos días, abandonó su puesto en Capcom por razones personales. Pero aún así, desea seguir trabajando y ayudando en el desarrollo de futuros juegos de la serie de Ace Attorney desde un papel fuera de la compañía. Esto fue lo que comentó en un post en Twitter:

“Es un asunto personal, pero dejé Capcom a fines de febrero para perseguir un nuevo desafío. Siendo ese el caso, ¡me gustaría continuar apoyando la serie Ace Attorney desde afuera!”.

Kodama estuvo involucrado con el lanzamiento de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy en Switch, fue el líder de planificación en Dai Gyakuten Saiban: Naruhodou Ryuunosuke no Bouken (The Great Ace Attorney), un diseñador de juegos en el Profesor Layton VS Phoenix Wright: Ace Attorney y Mega Man Star Force: Dragon, Leo y Pegasus, así como un guionista de Mega Man Star Force 2: Zerker X Ninja y Zerker X Saurian, y Mega Man Star Force 3: Black Ace y Red Joker.

A dónde quiera que vaya Shinsuke Kodama, aquí les contaremos cuál será el siguiente paso para este desarrollador. Hablando de Capcom, la compañía ha explicado por qué no hay múltiples finales en el remake de Resident Evil 3. De igual forma, Capcom ya está trabajando en un demo para RE3 Remake.

Vía: Gematsu