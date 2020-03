Conoce Marvel Future Revolution, el nuevo juego para móviles de Marvel

Como les habíamos comentado, Marvel y Netmarble se presentaron en el marco de PAX East 2020 el pasado fin de semana para anunciar un nuevo proyecto, ahora conocido como Marvel Future Revolution. Este título será exclusivo para móviles y planea ser una de las propuestas de más alta calidad para este mercado.

Marvel Future Revolution es un RPG de mundo abierto desarrollado por Netmarble, uno de los estudios enfocados en dispositivos móviles de mayor importancia en el mercado de Asia. Junto al anunció de este juego, también se reveló un pequeño tráiler que, a pesar de no mostrar gameplay, sí nos da una idea de lo que podemos esperar, al menos en cuanto a personajes y fan service.

De igual forma, similar a lo que vimos en Marvel Ultimate Alliance 3, el estilo visual contará con una gran inspiración del MCU, pero conservando toques únicos que lo logran distinguirlo de su contraparte cinematográfica. Por último, se anunció la apertura de un sitio web, así como de redes sociales, en donde planean revelar más detalles en el futuro.

The Revolution starts here! Marvel's first mobile open world RPG, MARVEL Future Revolution, has just been announced! Thanks to our panelists and host! @AgentM @BillRosemann @zingodude @msumerak #PAXEAST #MarvelMysteryPanel #Marvel #MarvelFutureRevolution #RevolutionStartsHere pic.twitter.com/BwbhvIiu6w

— Marvel Future Revolution (@MarvelFutureRev) March 1, 2020