¡DuckTales: Remastered ha regresado a las tiendas digitales!

Después de que el verano del año pasado DuckTales: Remastered, esta remasterización/remake del clásico de NES, fuera removido de las tiendas virtuales de todas las plataformas, Capcom anunció hoy que este juego está nuevamente disponible para la venta digital.

A pesar de que aún puedes conseguir la edición física de DuckTales: Remastered para Wii U, PS3 y Xbox 360, la versión digital es la manera más simple, barata y conveniente de conseguir este juego. Sin embargo, después de que la licencia de Disney expirará, Capcom se vio en la necesidad de retirar el título en cuestión, afortunadamente parece que todo ha vuelto a la normalidad.

DuckTales se lanzó originalmente de Capcom en la NES en 1989 y fue recibido con la adoración de fanáticos y críticos por igual a su llegada. Más de veinte años después, Capcom optó por remasterizar el juego para plataformas modernas y terminó lanzando la última versión en 2013. Al igual que el juego original, DuckTales: Remastered fue recibido con elogios positivos de una variedad de medios de todo el mundo.

DuckTales: Remastered is back on digital storefronts! Join Scrooge McDuck on world-spanning adventures in this re-imagining of the 8-bit classic!

? https://t.co/IoasPnuPPy pic.twitter.com/4bVg67Ghof

— Capcom USA (@CapcomUSA_) March 3, 2020